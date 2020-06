Najboljša šahista 2019 sta Laura Unuk in Luka Lenič

Ljubljana, 20. junija - Na letnem zboru Šahovske zveze Slovenije (ŠZS) so potrdili poročilo za lansko delo, ko je imela zveza 353.000 evrov proračuna, ter za letos, ko načrtujejo 588.000 evrov prihodkov. Za organizacijo posamičnega evropskega prvenstva konec leta je predvideno 220.000 evrov. Podelili so priznanja za leto 2019, najboljša sta bila Laura Unuk in Luka Lenič.