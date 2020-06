Dnevnik o uvedbi karantene za osebe iz tretjih držav (20. 6.)

Ljubljana, 20. junija - Klemen Košak v komentarju Sproščeni ljudje in odzivna vlada piše o tem, da je vlada, če je verjeti Jelku Kacinu, dokazala izredno odzivnost, ko je v četrtek uvedla karanteno za osebe iz tretjih držav in nekaterih članic EU. V sredo so odkrili osem okuženih, največ od konca aprila, zato je vlada ukrepala "pravočasno, preventivno in takoj".