Los Angeles, 20. junija - Vodstvo ameriške poklicne lige v baseballu MLB je v petek vsem ekipam naročilo, da morajo zapreti svoje vadbene objekte ter jih očistiti in razkužiti. Ukrep je prišel po tem, ko so se z novim koronavirusom nedavno okužili člani ekip v Arizoni in na Floridi.