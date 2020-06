Evropski poslanci z resolucijo potrdili, da črna življenja štejejo

Bruselj, 20. junija - Evropski parlament je v petek potrdil resolucijo, v kateri poudarja, da tudi črna življenja štejejo. Evroposlanci poudarjajo, da v naši družbi ni prostora za rasizem, in EU pozivajo, naj zavzame odločnejše stališče proti rasizmu, nasilju in nepravičnosti, so sporočili iz parlamenta.