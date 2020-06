Newyorški borzni indeksi s tedensko rastjo

New York, 20. junija - Osrednji borzni indeksi v New Yorku so v minulem trgovalnem tednu napredovali kljub slabšemu petku. Zadnji dan v tednu so indeksi izgubili na vrednostih, potem ko je Apple napovedal ponovno začasno zaprtje 11 trgovin zaradi krepitve pandemije koronavirusa na jugu in zahodu ZDA.