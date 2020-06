Barcelona ob pomembni točki v Sevilli

Sevilla, 20. junija - Nogometaši Barcelone so v 29. krogu španske nogometne lige na gostovanju v Sevilli le remizirali. Tekma se je končala brez golov, vodilna ekipa prvenstva pa je izgubila pomembni točki. V boju za prvaka ima zdaj Real iz Madrida vse v svojih rokah, s tekmo manj zaostaja tri točke in če dobi vse dvoboje do konca, bo prvak.