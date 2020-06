Newyorške borze zaradi Appla končale neenotno

New York, 19. junija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Indeksa Dow Jones in S&P 500 sta teden tako končala v rdečih številkah, medtem ko je indeks Nasdaq končal tik nad gladino. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je za to odgovoren predvsem Apple, ki se je odločil za ponovno zaprtje nekaterih svojih trgovin.