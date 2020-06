Slovenija neuspešna pri kandidaturah za vodje delegacij EU po svetu; na MZZ kritični do prejšnje vlade

Bruselj, 21. junija - Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je minuli teden sporočil imenovanja tridesetih novih vodij delegacij EU po svetu, med katerimi ni Slovencev. Za položaje so se sicer po navedbah MZZ potegovali tudi štirje slovenski kandidati. Na ministrstvu so v komentarju neuspešnih kandidatur kritični do prejšnje vlade.