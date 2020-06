WHO opozarja na novo in nevarno fazo pandemije covida-19

Ženeva, 19. junija - Svet je v novi in nevarni fazi pandemije novega koronavirusa, je danes v Ženevi opozoril generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Vse države in prebivalce na svetu je pozval k izredni pazljivosti, saj so v četrtek zabeležili dnevni rekord več kot 150.000 novih okužb.