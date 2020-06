Slovenska vojska uspešno končala vajo Preskok 2020

Cerklje ob Krki, 19. junija - Na vojaškem letališču Cerklje ob Krki so danes s posebno slovesnostjo končali najdaljšo vajo Slovenske vojske (SV) Preskok 2020. Po besedah obrambnega ministra Mateja Tonina so z vajo dokazali, da je SV živa in da lahko Slovenija vedno, kadar bo potrebno, računa nanjo, so zapisali na ministrstvu za obrambo.