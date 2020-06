V Rimu napadli simbola italijanske kolonizacije

Rim, 19. junija - Aktivisti proti rasizmu so danes v Rimu kip generala italijanskih kolonialističnih sil v kraljevini Abesiniji, današnji Etiopiji, Antonia Baldissere polili z rdečo barvo. Ulico Amba Aradam, ki je kraj v Etiopiji, pa so preimenovali v Ulico Georgea Floyda in Bilala Bena Messauda. Policija je že sprožila preiskavo.