Nogometni sindikat FIFPro zahteva premore za preobremenjene igralce

Berlin, 19. junija - Nogometni sindikat FIFPro je zahteval daljše premore za preobremenjene igralce, ki imajo po nadaljevanju številnih lig po svetu po premoru zaradi pandemije novega koronavirusa še manj možnosti za okrevanje in počitek med tekmami, kot so ga imeli prej. Koledar pa je bil natrpan s tekmami že prej, so izpostavili.