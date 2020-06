RTV Slovenija na novem spletnem kanalu z vsebinami za otroke in mladostnike

Ljubljana, 21. junija - V okviru Radiotelevizije (RTV) Slovenija deluje nov spletni kanal Radio Z, ki je namenjen predvsem otrokom v bolnišnicah. Prepričani pa so, da bo spletni kanal dobrodošla pomoč tudi vzgojiteljem v vrtcih in učiteljem v osnovnih in srednjih šolah. Razporeditev vsebin v dnevu namreč sledi potrebam otrok v bolnišnicah, vrtcih in šolah.