Na Balkanu nove okužbe s koronavirusom, porast okužb v BiH

Beograd/Priština/Skopje/Sarajevo, 19. junija - Z Balkana tudi danes poročajo o novih okužbah z novim koronavirusom. V Bosni in Hercegovini so v zadnjih 24 urah potrdili 84 novih okužb, kar je največ od odprave večine ukrepov zaradi epidemije konec maja. V Severni Makedoniji so potrdili 156 novih okužb, umrlo je še šest bolnikov. V Srbiji so potrdili 93 novih okužb, umrla je še ena oseba.