Rusija in ZDA na pogajanjih o podaljšanju pogodbe o omejevanju jedrskega orožja

Dunaj, 22. junija - Rusija in ZDA bosta danes na Dunaju skušali doseči dogovor o podaljšanju pogodbe o omejevanju jedrskega orožja, t. i. pogodbe novi start, ki se bo iztekla februarja prihodnje leto. V Rusiji so glede tega precej pesimistični, medtem ko v ZDA dopuščajo možnosti njenega podaljšanja, a le, če bo zraven tudi Kitajska. Ta pa to možnost zavrača.