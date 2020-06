Po razglasitvi Michelinovih zvezdic naval na slovenske restavracije

Ljubljana, 20. junija - Podelitev prvih Michelinovih zvezdic v Sloveniji je odmevala po svetu, saj so objave v spletnih tujih medijih dosegle čez 191 milijonov bralcev, je sporočila STO. Prav tako so na restavracije, ki te dni ponujajo posebej ugodne menije v okviru pobude teden restavracij, navalili domačini, ki so v enem dnevu opravili 3000 rezervacij.