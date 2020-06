UKC Ljubljana tudi v luči epidemije potrebuje nadgradnjo strategije

Ljubljana, 19. junija - Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana potrebuje nadgradnjo srednjeročne strategije, čemur je botrovala tudi epidemija covida-19, so se na dvodnevni strateški konferenci, ki se je danes končala na Bledu, strinjali vodilni kadri bolnišnice. Kot ključne izzive so izpostavili investicije v infrastrukturo, razvoj stroke in kadre.