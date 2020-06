Britanski podjetji zaradi vezi s suženjstvom v naložbe v etnične skupnosti

London, 21. junija - Dve veliki britanski podjetji, veriga pubov Greene King in zavarovalniška družba Lloyd's, ki sta se znašli na t. i. suženjskem seznamu, sta se ob množičnih protestih proti rasizmu, ki so se razširili po različnih državah sveta, tudi na Otoku, zavezali k večjim investicijam v korist temnopolte, azijske in drugih manjšinskih etničnih skupnosti.