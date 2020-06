Bayern proti Freiburgu brez Alabe in Daviesa

München, 19. junija - Bayern München bo na sobotni tekmi nemške bundeslige proti Freiburgu igral brez avstrijskega reprezentanta Davida Alabe, ki ima poškodovan gleženj, in kaznovanega Alphonsa Daviesa. Bavarci, ki so si že zagotovili osmi zaporedni naslov nogometnega državnega prvaka, bodo verjetno tudi brez Sergea Gnabryja in Ivana Perišića.