V celjski bolnišnici zaradi nespoštovanja omejitev obiskov uvajajo dodatne kontrole

Ljubljana, 19. junija - V Splošni bolnišnici Celje zaradi številnih kršitev ukrepov, ki so jih uvedli ob delni sprostitvi obiskov, začenjajo posebno kontrolo obiskovalcev na nivoju oddelkov. Bolnike lahko obišče le ena zdrava oseba na dan, trajanje obiska pa je omejeno na 15 minut, so sporočili iz bolnišnice.

Obiskovalci morajo biti zdravi in imeti negativno epidemiološko anamnezo. Obiski otrok so dovoljeni le izjemoma, v dogovoru z zdravnikom na posameznem oddelku. Pri porodnicah so dovoljeni samo obiski očetov novorojenčkov, pri otrocih, ki se zdravijo v bolnišnici, pa le obiski staršev ali skrbnikov. Obiski lahko trajajo največ 15 minut, so zapisali.

V bolnišnici tako obiskovalce pozivajo, naj se navedenih omejitev držijo. Pred vstopom v bolnišnico si morajo razkužiti roke. S seboj morajo prinesti zaščitno masko, ki si jo namestijo pred vstopom in jo nosijo ves čas obiska. Kot so opozorili, vstop brez maske ni dovoljen.

Poudarili pa so še, da bodo v primeru nadaljnjega nespoštovanja uvedenih ukrepov omejitve ponovno poostrili.