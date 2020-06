V času epidemije več nujnih psihiatričnih obravnav otrok in mladostnikov

Ljubljana, 20. junija - V Združenju za otroško in mladostniško psihiatrijo so opozorili, da so otroški in mladostniški psihiatri v času epidemije beležili manj novih primerov, a so tisti, ki so prišli do njih, bili težji in so v veliko primerih tudi dlje časa trajali. V urgentni službi pa so otroški in mladostniški psihiatri zaznali porast obravnav.