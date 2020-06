Na ptujskem sodišču po sedmih letih ponavljajo sojenje za uboj

Ptuj, 19. junija - Pred ptujsko sodišče je moral danes po nekaj letih in potem, ko je odsedel že šest let zaporne kazni, znova stopiti Daoudu Saadaoui, 31-letnik alžirskih in slovenskih korenin, ki se je poleti 2013 v Hermancih pri Ormožu znesel nad očimom. Ustavno sodišče je namreč lani ugodilo pritožbi ter kljub priznanju razveljavilo sodbo.