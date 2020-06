Svet za internacionalizacijo o zagonu gospodarstva po epidemiji covida-19

Ljubljana, 19. junija - Pod vodstvom gospodarskega in zunanjega ministra, Zdravka Počivalška in Anžeta Logarja, se je danes sestal svet za internacionalizacijo. Na seji so po pojasnilih ministrov govorili o ponovnem zagonu gospodarstvu po epidemiji covida-19. Izpostavili so pomen tega, da se izvozne in uvozne poti obnovijo in nadgradijo.