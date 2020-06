Putin opozoril velesile na odgovornost za varnost v svetu

Moskva, 19. junija - Ruski predsednik Vladimir Putin je ob 75. obletnici konca druge svetovne vojne opozoril stalne članice Varnostnega sveta Združenih narodov, da imajo skupno odgovornost za stabilnost in varnost v svetu. Rusija, Kitajska, Francija, ZDA in Velika Britanija bi lahko skupaj iskale odgovore na sodobne izzive in nevarnosti, je zapisal Putin.