Vodstvo celjske bolnišnice nezadovoljne specialiste urgentne medicine pozvalo k razmisleku o odpovedi

Celje, 19. junija - Vodstvo celjske bolnišnice se je danes sestalo s štirimi specialisti urgentne medicine, ki naj bi na začetku prihodnjega meseca odpovedali delovno razmerje zaradi težav z opremljenostjo in organizacijo dela. Po navedbah bolnišnice so za omenjene zdravnike izoblikovali ustrezne rešitve in zdravnike pozvali, da premislijo o svoji odločitvi.