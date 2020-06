Raziskava: Skoraj polovica Hrvatov z depresijo in tesnobo med epidemijo

Zagreb, 20. junija - Nekaj manj kot polovica od 3500 vprašanih Hrvatov je imela izrazite ravni depresije in/ali tesnobe ter stresa med epidemijo covida-19, je pokazala raziskava. Psihologi z zagrebške filozofske fakultete in visoke zdravstvene šole, ki so jo izvedli, so ocenili, da na Hrvaškem med epidemijo niso uspeli ohraniti psihičnega zdravja prebivalstva.