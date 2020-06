Kraljem ulice že drugič prepovedana prodaja časopisov pred Hoferjevimi poslovalnicami

Ljubljana, 19. junija - Podjetje Hofer je prodajalcem časopisov Kralji ulice znova prepovedalo prodajo pred poslovalnicami. V Hoferju so pojasnili, da prodaje pred trgovinami ne omogočajo nobenemu društvu in organizaciji, saj s tem skrbijo za čim manjše število medosebnih stikov zaradi novega koronavirusa. V društvu Kralji ulice so nad odločitvijo negativno presenečeni.