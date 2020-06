Končuje se obnova Letališke ceste

Ljubljana, 20. junija - Zaradi asfaltiranja, s katerim končujejo rekonstrukcijo Letališke ceste, bo danes in v nedeljo za ves promet zaprta Bratislavska cesta, od ponedeljka do srede pa Leskoškova cesta. V času zapore Bratislavske ceste bodo mestni avtobusi vozili po Leskoškovi cesti, so sporočili iz Mestne občine Ljubljana.