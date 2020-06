V četrtek novi okužbi v Ljubljani in Kopru

Ljubljana, 19. junija - V četrtek so v Sloveniji potrdili dve novi okužbi z novim koronavirusom, po eno v občinah Ljubljana in Koper. V Ljubljani so v zadnjih 14 dneh odkrili osem novih okužb, v Kopru pa dve. Skupaj so tako doslej v slovenski prestolnici potrdili 267 primerov okužbe, Kopru pa 15. Občin s 15 ali več primeri okužbe je 16.