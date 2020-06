Ameriški baseball v primežu pandemije, pogajanja lige in igralcev neuspešna

Boston, 19. junija - Prav na dan, ko so leta 1846 v ZDA odigrali prvo uradno tekmo v baseballu, s pravili, kakršna poznamo danes, v ameriški poklicni lige MLB še ne morejo ponuditi jasnega odgovora, kdaj bodo lahko znova igrali. Sezona 2020 se zaradi pandemije covida-19 še ni začela. Pogajanja lige in igralcev pa so zašla v slepo ulico.