Johnson in Macron o brexitu in pandemiji covida-19

London, 19. junija - Francoski predsednik Emmanuel Macron je v četrtek ob 80. obletnici poziva generala Charlesa de Gaulla k odporu obiskal London, kjer se je sestal s princem Charlesom in britanskim premierjem Borisom Johnsonom. S slednjim sta govorila tudi o pandemiji covida-19 in pogajanjih o prihodnjih odnosih med EU in Združenim kraljestvom po brexitu.