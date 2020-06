Cene v EU lani najvišje na Danskem, najnižje v Bolgariji

Luxembourg, 20. junija - Razlike med cenami dobrin in storitev v posameznih članicah EU so bile lani precejšnje. Od povprečja je navzgor najbolj izstopala Danska, navzdol pa Bolgarija. Razlike so bile največje pri cenah v restavracijah in hotelih ter pri cenah alkohola in tobaka, kažejo v teh dneh objavljeni podatki Eurostata.