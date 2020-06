Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih maja nižje

Ljubljana, 19. junija - Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih so bile maja za 0,2 odstotka nižje kot aprila in za 0,7 odstotka nižje kot maja lani. Na mesečni ravni so se cene proizvodov za prodajo na domačem trgu znižale za 0,3 odstotka, za prodajo na tujih trgih pa za 0,2 odstotka, je sporočil statistični urad.