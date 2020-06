V Sloveniji v četrtek potrdili dve okužbi z novim koronavirusom

Ljubljana, 19. junija - V Sloveniji so v četrtek opravili 902 testa in potrdili dve okužbi z novim koronavirusom, skupaj doslej 1513. Okužbi so potrdili v Ljubljani in Kopru. V bolnišnici zdravijo osem bolnikov s covidom-19, eden potrebuje intenzivno nego. Doslej so iz bolnišnic odpustili 294 bolnikov s covidom-19, je objavila vlada.