Neca Falk danes praznuje 70. rojstni dan

Ljubljana, 19. junija - Legenda slovenske in jugoslovanske popularne glasbe Neca Falk, prepoznavna po svojih bujnih dolgih rdečih laseh, danes praznuje 70. rojstni dan. Prvo ploščo Danes je izdala leta 1977. V srca mnogih se je zapisala z uspešnicami, kot so Banane, Vsi ljudje hitijo ali Dravski most, malim in velikim otrokom je zapela pesmi o mačku Muriju.