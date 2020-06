Log-Dragomer, 19. junija - S položitvijo temeljnega kamna je v občini Log - Dragomer stekla gradnja čistilne naprave in kanalizacijskega omrežja. Dela so ocenjena na 14,5 milijona evrov brez DDV in so del projekta odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice. Župan Miran Stanovnik je prepričan, da bo projekt izboljšal kakovost življenja občanov.