Projekt Dinalpconnect za čezmejno ekološko povezljivost med Alpami in Dinaridi

Ljubljana, 20. junija - Marca je stekel projekt Dinalpconnect, v okviru katerega 11 partnerjev iz sedmih držav izvaja aktivnosti za zagotavljanje ekološke povezljivosti za dolgoročno ohranjanje biotske raznovrstnosti na območju Alp in Dinaridov. Partnerji bodo zbrane rezultate in znanje strnili v strategiji za ekološko povezljivost med Dinaridi in Alpami.