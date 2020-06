Po četrtkovih zastojih na Škofijah danes pri vstopu iz Italije brez posebnosti

Koper/Nova Gorica, 19. junija - V četrtek so na Škofijah pri vstopu v Slovenijo iz Italije nastali daljši zastoji, čakalna doba je znašala tudi do tri ure, je potrdila tiskovna predstavnica PU Koper Anita Leskovec. Razlog ni bil v dodatnem preverjanju državljanov tretjih držav, pač pa so se Slovenci in Italijani večinoma zgrnili prav na Škofije. Danes ni posebnosti v prometu.