Občina Trbovlje objavila razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Trbovlje, 20. junija - Občina Trbovlje je objavila javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, na podlagi katerega bo oblikovana prednostna lista B za prosilce, ki so glede na dohodek zavezani k plačilu varščine. Rok za oddajo vlog je do vključno 10. julija, so sporočili s trboveljske občine.