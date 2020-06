Knjižni sejem na zraku tokrat zaseda ljubljanski park Zvezda

Ljubljana, 19. junija - Kot plod sodelovanja več založb bo od danes do nedelje v ljubljanskem parku Zvezda potekal Sejem na zraku. Založniki so za sejem pripravili poseben izbor knjig, med njimi tudi knjižne novosti, s sejemskimi popusti. Vse dni bodo na sejmu prisotni tudi številni avtorji in avtorice, ki bodo podpisovali knjige.