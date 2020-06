Dve Zlati piščali za Dan D, za življenjsko delo Marku Breclju

Ljubljana, 19. junija - Na podelitvi šestih slovenskih glasbenih nagrad zlata piščal, ki je v četrtek potekala preko spleta, so dve nagradi prejeli Dan D - za album leta za Knjigo pohval in pritožb in za izvajalca leta. Skladba leta 2019 je postala Ker tu je vse tako lepo skupine Koala Voice, novinec leta so Joker Out, za življenjsko delo so nagradili Marka Breclja.