Real Madrid drži korak z Barcelono

Madrid, 19. junija - Nogometaši madridskega Reala so v 29. krogu španskega prvenstva na domačem stadionu prišli do gladke zmage nad Valencio s 3:0, s čimer so se spet približali vodilni Barceloni na dve točki zaostanka. Na prvi tekmi večera je Real Sociedad na gostovanju izgubil proti Alavesu z 0:2, tako da se mu liga prvakov počasi izmika.