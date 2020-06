Meta Hrovat: Sodelujem z ljudmi, ki jim zaupam

Krvavec, 19. junija - Za eno najbolj obetavnih slovenskih alpskih smučark Meto Hrovat so že prvi prevoženi kilometri na snegu na Kaninu in na ledeniku Kaunertal v Avstriji s svojo individualno ekipo. Mladi Gorenjki je po koncu sezone uspelo pregovoriti vodilne može slovenske smučarske zveze, da so ji dovolili iti na svoje, a pod reprezentančnim dežnikom.

Dvaindvajsetletnica je 15. februarja zablestela s tretjim mestom na veleslalomu za svetovni pokal v domači Kranjski Gori, kamor se je zaradi slabih snežnih razmer preselila Zlata lisica. Sezono je končala z največjim izkupičkom točk v seštevku svetovnega pokala med Slovenkami v ženski konkurenci.

Kljub osvojenim stopničkam pa ni bila povsem zadovoljna. In med načini, kako narediti še večji preboj, je po njenem individualna ekipa, v kateri je ona kot tekmovalka, serviser in dva trenerja, Matija Grašič in Jure Hafner, za katerega bo plačevala iz svojega fonda, zveza pa se je strinjala s tem, da je navzoč na treningih.

"Bilo je kar nekaj dogovarjanja in vložene energije, da smo uskladili želje, in njihove in moje. Vesela sem, da se nam je uspelo dogovoriti, da je moja izbira trenerja lahko obveljala in da zdaj sodelujem z ljudmi, ki jim zaupam in s katerimi imam željo delati. Začutila sem, da je treba narediti spremembo, če se hočem premakniti naprej," je povedala Hrovatova ob robu četrtkove predstavitve reprezentance na Krvavcu.

"Za Hafnerja lahko rečem, da gre za mojo 'muho', in vem, da na SZS niso dolžni pokrivati takih želja. Z Grašičem pa sva že sodelovala. Ko je bil pri ruski ekipi, smo bili nekajkrat skupaj na treningih. Ko sem ga povabila k sodelovanju, pa sva ugotovila, da imava podobno mišljenje glede smučanja. To se mi je zdela pametna možnost, da poskusimo in vidimo, kako bo šlo, in za zdaj sem zelo vesela, da sem se tako odločila."

Novi trener v Hrovatovi vidi velik potencial. Kot prednosti izpostavlja njeno dobro kondicijsko pripravo in dobro tehnično bazo. Njene pomanjkljivosti pa so ravninski deli prog, tehnika starta ter tehnika prvih dveh, treh zavojev, kjer lahko po njegovem precej pridobi na času ...

"Točno vse ste našteli, kar mi manjka. Če bi lahko to tako hitro odpravila, bi bilo zelo enostavno. In sliši se zelo enostavno, ampak potem, ko dejansko začneš delati na teh stvareh, vidiš, da je treba delati in je treba veliko ponovitev, veliko smučanja, ker to ne pride samo od sebe."

"To ne pride od dvigovanja uteži v telovadnici. Jaz imam lahko močne roke in lahko naredim 15 vzgibov, ampak ko pride do tega, da se moram poriniti s starta, je pa zgodba popolnoma drugačna. Zato moram biti na smučeh, zato potrebujem veliko dni na smučeh in potrebujem ponovitve," je Hrovatova pripravljena narediti velikanski korak naprej.

Tekmovalka iz Podkorena je zadovoljna z majsko-junijskimi snežnimi pripravami. "Kar smo naredili v Kaunertalu, je bilo na visoki ravni. Gre za zelo tehnične treninge, brez nabijanja vrat. Imam čas delati več voženj in odpravljati napake, ki jih imam globoko zakoreninjene v sebi. Upam, da se bo pokazalo, da so bili to dobro investirani dnevi."

Rezerve ima tudi pri vhodu v zavoj: "Teoretično vem, kaj bi morala narediti, ko pa je to treba prenesti na smuči, se stvar malo zaplete. Ker gre za gibe, ki jih delam samodejno, zato je treba toliko in toliko ponovitev na nižji intenzivnosti, da ti to pride v kri."

Hrovatova se je na avstrijskem ledeniku posvečala tudi superveleslalomu. "To se mi zdi, da je v preteklih letih manjkalo. Imam željo smučati kombinacijske tekme, morda kakšen superveleslalom, superveleslalomski trening pa mi seveda pomaga pri veleslalomu."

"Korak naprej si želim tako v veleslalomu kot slalomu. Lani na treningih slaloma sem se smučala zelo dobro in konkurenčno, potem pa nisem znala tega prenesti na tekme," je še dejala Hrovatova, ki se želi stoodstotno pripraviti na sezono, ne glede na negotovost glede covida-19 in morebitnega drugega vala epidemije.