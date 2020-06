Sydney 2000 z zlatima kolajnama dodal kamenček v mozaiku mlade slovenske države

Ljubljana, 25. junija - Državni zbor je prejšnji teden potrdil 23. september za dan slovenskega športa. Gre za dan pred 20 leti, ko je na najvišji stopnički zmagovalnega odra prvič v zgodovini zaplapolala slovenska zastava in zadonela Prešernova Zdravljica. In to kar dvakrat. Velik uspeh na olimpijskih igrah v Sydneyju je predstavljal zlato dobo slovenskega olimpizma.