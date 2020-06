Kenija premagala Džibuti v tekmi za sedež v VS ZN

New York, 18. junija - Kenija je danes premagala Džibuti v tekmi za sedež nestalne članice v Varnostnem svetu Združenih narodov v letih 2021 in 2022, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V sredo so bile v prvem krogu že izvoljene Indija, Mehika, Norveška in Irska, za mesto, predvideno za Afriko, pa je bil potreben še en krog glasovanja.