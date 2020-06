Odprtje prenovljenih prostorov POŠ Dole pri Litiji

Litija, 19. junija - V naselju Dole pri Litiji bodo danes odprli prenovljene prostore tamkajšnje podružnične šole matične OŠ Gabrovka. Med drugim so prenovili kuhinjo, vse sanitarije, z zunanje strani pa so prizidali dvigalo, tako da so vse etaže dosegljive tudi gibalno oviranim. Šola je dobila tudi novo opremo, so sporočili z občine Litija.