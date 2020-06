EU in vzhodne sosede potrdile strateški pomen partnerstva

Bruselj, 18. junija - Voditelji članic EU in njenih šestih vzhodnih sosed so danes potrdili strateški pomen partnerstva, ki je lani praznovalo deset let. Naslednje, fizično srečanje bo marca. Premier Janez Janša je izpostavil, da si prihodnosti EU ni mogoče predstavljati brez vsaj nekaterih držav vzhodnega partnerstva kot njenih polnopravnih članic.