Tržačan za RTV Slovenija zanikal, da bi lagal o incidentu na meji

Ljubljana, 18. junija - Zamejski Slovenec, ki sta ga po lastnih navedbah na meji z Italijo 7. maja ustavila vojaka Slovenske vojske, eden pa je vanj uperil puško, je danes za RTV Slovenija zanikal, da bi lagal oziroma, da bi bil dogodek insceniran, kot je to na Twitterju ocenil premier Janez Janša. To so pred tem zanikali tudi na vrhovnem državnem tožilstvu in policiji.