Zdravstveni inšpektorji lani izrekli za 733.151 evrov glob

Ljubljana, 18. junija - Vlada je sprejela poročili inšpekcijskega sveta in zdravstvenega inšpektorata za leto 2019, so sporočili po seji vlade. Poročilo inšpektorata med drugim kaže, da so inšpektorji skupaj opravili 28.603 inšpekcijskih pregledov in izrekli 6987 ukrepov. Skupni znesek izrečenih glob je lani znašal 733.150,90 evrov.