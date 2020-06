100 dni vlade: Analitika izpostavila trdnost koalicije (tema)

pripravila Sonja Poznič Cvetko

Ljubljana, 19. junija - Analitika Andraž Zorko in Rok Čakš sta ob mejniku 100 dni vlade izpostavila njeno trdnost. Po Čakševih navedbah jo krepi in povezuje zunanji politični, medijski in protestniški pritisk na vse člane koalicije, ne le na SDS. Zorko pa enega od razlogov, zaradi katerega pričakuje obstanek te vlade do rednih volitev, vidi tudi v neenotnosti opozicije.